Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, le prime foto insieme: «Younger, wild and free». Lui ha 9 anni meno di lei

Valentina Ferragni è finalmente uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. Dopo mesi di supposizioni e appostamenti di paparazzi, con fotografie non chiare, la sorellina di Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua nuova relazione con il modello Matteo Napoletano e la loro storia d'amore sta già facendo impazzire i fan e gli hater che hanno iniziato a creare polemiche a causa della loro differenza d'età. Valentina Ferragni ha, infatti 30 anni, mentre Matteo Napoletano ne ha 21, ma per entrambi questo non sembra essere un problema.

Valentina Ferragni e la storia d'amore con Matteo

Valentina Ferragni ha voluto giocare con i suoi follower e prendere in giro la mente ottusa dei suoi hater, scrivendo come caption alla foto insieme al suo nuovo fidanzato: «Young (or should I say younger?), wild & free» (giovane, o forse dovrei dire più giovane, selvaggio e libero).

In questi giorni di vacanza a St. Barth, lei e Matteo si stanno godendo dei momenti indimenticabili che l'hanno spronata a uscire allo scoperto.

La reazione dei fan non si è fatta attendere e, come previsto, è stata abbastanza divisa: tra chi li ama e si è congratulato con Valentina per la scelta del bel ragazzo, altri l'hanno criticata e punzecchiata con frecciatine, tipo «Hai montato il passeggino?».

Le sorelle Ferragni, Chiara e Francesca sono corse subito a complimentarsi con la sorellina che è riuscita a ritrovare l'amore, dopo la relazione di 9 anni con Luca Vezil.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 18:58

