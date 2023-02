Valentina Ferragni non teme il freddo (ma ne paga le conseguenze): «Ecco il mio piumino da...»

di Redazione web

Valentina Ferragni non ha proprio paura di prendere freddo: l'influencer infatti, si è scattata un selfie in ascensore dove mostra il proprio outfit che le lascia scoperta la pancia. La sorella minore di Chiara Ferragni scrive: «Ecco il mio piumino da squaraus». Valentina infatti, indossa un paio di jeans e un giubbotto marrone corto: stava uscendo da casa di Chiara dove, anche con la sorella Francesca, aveva trascorso la serata.

Le storie Instagram di Valentina Ferragni

Le influencer sembrano possedere una resistenza superiore al freddo e alle basse temperature: se il termometro rasenta i zero gradi, a loro non interessa. In fondo, per essere belle e apparire come si deve, è necessario soffrire ed ecco perché Valentina Ferragni (al freddo di Milano), indossa un giubbotto che le lascia mezzo busto scoperto. Comunque sia, bisogna anche tenere conto delle consequenze che un outfit del genere potrebbe portare, soprattutto se in inverno si esce con la pancia totalmente scoperta.

Valentina è inoltre, tornata da poco dalla settimana della moda di Parigi dove ha sfoggiato outfit molto belli che anche in quel caso lasciavano nude alcune parti del suo corpo.

Vita da zia

Valentina Ferragni ha anche postato una foto con il suo nipotino Leone e ha scritto: «Il mio primo amore», Chiara Ferragni ha commentato scrivendo: «Amori miei». L'influencer spesso pubblica storie in cui è in compagnia anche di Vittoria e di Edoardo, il bambino della sorella Francesca.

