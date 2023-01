Valentina Ferragni super sexy a lezione di pole dance: le coreografie sono incredibili

di Redazione web

Valentina Ferragni non ha mai nascosto la propria passione per lo sport e soprattutto per una disciplina in particolare: la pole dance. La sorella minore di Chiara Ferragni pratica questa arte ormai da diverso tempo e ama tenere aggiornati i propri follower sui suoi progressi. Nelle ultime storie che ha postato sul proprio profilo Instagram, mette in pratica delle coreografie molto scenografiche.

Le storie Instagram di Valentina Ferragni

Nelle sue ultime storie Instagram Valentina Ferragni si trova nella sua palestra di pole dance e indossa un costume nero con il quale pratica lo sport. L'influencer prima si filma mentre volteggia da sola sul palo e poi in seguito, posta un video in cui con le sue insegnanti mette in scena una figura a tre. Recentemente, Valentina aveva dichiarato di essere molto migliorata nella pratica della pole dance.

I progetti lavorativi di Valentina

Valentina Ferragni è da pochi giorni tornata a Milano dopo avere partecipato a varie sfilate ed eventi a Parigi, in occasione della settimana della moda. L'influencer è poi concentrata nello sviluppo del proprio marchio di gioielli.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 22:06

