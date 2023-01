Valentina Ferragni cade sulla neve, ma gli utenti non le credono: «Fatto apposta». La sua risposta è epica

di Redazione web

Valentina Ferragni in questo momento si trova a Breuil in Cervinia per il compleanno dell'amica Alessandra Osio. In uno degli ultimi post che l'influencer ha postato un video sulla neve in cui si trova sopra una staccionata e all'improvviso perde l'equilibrio e cade (da un'altezza abbastanza importante). La neve attutisce il colpo e infatti, per fortuna, Valentina alla fine del video ride. I follower però non le credono.

L'attacco dei follower a Valentina

L'ultimo post di Valentina Ferragni, dove si vede che cade sulla neve da una staccionata, ha collezionato molti like ma allo stesso tempo ha acceso le polemiche. Molti utenti infatti non hanno creduto alla caduta accidentale dell'influencer. Qualcuno scrive: «Palesemente fatto apposta» oppure «Spontanea come uno scaldabagno».

La risposta di Valentina

La risposta di Valentina Ferragni non si è fatta attendere. L'influencer ha pubblicato una storia in cui scrive: «Ma la gente che pensa che io sia caduta apposta per fare il video (rischiando stupidamente di spaccarmi di nuovo il coccige)? Pronto Polizia».

