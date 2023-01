Valentina Ferragni mostra l'outfit per la settimana della moda a Parigi. Gli hater: «Ti è cresciuto un po' il c***, sei contenta?»

di Redazione web

Valentina Ferragni in questo momento si trova a Parigi per la settimana della moda. L'influencer e sorella minore di Chiara Ferragni sta partecipando a vari eventi e cene in cui ha incontrato anche diversi personaggi dello showbiz come ad esempio Kylie Jenner con la quale si è anche scattata un selfie. L'ultimo post che Valentina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ha però, scatenato i commenti dei suoi follower che hanno avuto da ridire sulla posa dell'influencer.

Valentina Ferragni cade sulla neve, ma gli utenti non le credono: «Fatto apposta». La sua risposta è epica

Valentina Ferragni, mazzo di rose scatena i fan: «Chi è lo spasimante misterioso?»

Valentina Ferragni commossa su Instagram: «È stata la serata più bella della mia vita». E svela i dettagli del sexy outfit

Il post di Valentina Ferragni

L'ultimo post che Valentina Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la ritrae tra le vie parigine dove si sta svolgendo la settimana della moda. L'influencer indossa degli abiti sulla tonalità del marrone. La sorella minore di Chiara Ferragni però, si mette in una posa che lascia perplessi i suoi follower ovvero sempre di schiena, tanto che alcuni commentano: «Ti sono cresciute le chiappe. Sei contenta adesso?» oppure «Per aprire il portone deve twerkare». Valentina non ha risposto ai commenti sotto la foto.

Settimana della moda a Parigi

Valentina e Chiara Ferragni sono nella capitale francese per l'evento modaiolo al quale partecipano da diversi anni. Proprio ieri sono state ospiti della sfilata di Schiaparelli, brand che vestirà Chiara al Festival di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA