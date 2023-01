Valentina Ferragni commossa su Instagram: «È stata la serata più bella della mia vita». E svela i dettagli del sexy outfit

di Redazione web

Valentina Ferragni ha compiuto 30 anni lo scorso 29 dicembre ma, come ha spiegato lei stessa nelle sue storie Instagram, non ha festeggiato con tutti gli amici perché molti non erano a Milano visto l'avvicinarsi del Capodanno. La sorella minore di Chiara Ferragni ha quindi organizzato una mega festa adesso a gennaio, invitando amici, parenti e colleghi. La serata è stata pazzesca come ha spigato Valentina che con una storia ha voluto ringraziare chi ha partecipato alla serata.

La storia di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni questa mattina, 15 gennaio, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui ha espresso tutta la propria contentezza per come è andata la sua festa di compleanno. L'influencer commossa ha scritto: «Ieri sera è stata una delle serate più belle della mia vita. Vedere tutta la mia famiglia e i miei amici lì per me, è stata un'emozione unica! Grazie».

Il sexy outfit

Valentina Ferragni per l'occasione ha indossato un outfit che non è di certo passato inosservato. L'influencer indossava una tutina viola con i brillantini che ha svelato essere stata disegnata appositamente per lei dal noto marchio di moda, Pinko. Valentina ha scritto: «Volevo qualcosa che mi facesse brillare».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 15:45

