Valentina Ferragni, mazzo di rose scatena i fan: «Chi è lo spasimante misterioso?»

Valentina Ferragni è ormai single da diverso tempo. La sorella minore di Chiara Ferragni aveva dichiarato che dopo la fine della storia d'amore con Luca Vezil avrebbe voluto dedicarsi solamente al suo lavoro e ai suoi tanti impegni. In una delle ultime foto che Valentina ha postato su Instagram, stringe però, tra le mani un mazzo di rose e i follower si sono immediatamente chiesti chi potrebbe essere lo spasimante misterioso.

Il post con le rose di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è entrata in un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua vita (come da lei dichiarato): i trent'anni. La bellezza dell'influencer è innegabile e lo è anche per i molti spasimanti che si dichiarano anche sotto i suoi post su Instagram. Tutti vogliono sapere quindi chi potrebbe avere mandato il mazzo di rose con cui Valentina appare nell'ultima foto pubblicata. Secondo molti una nuova fiamma c'è eccome anche perché i commenti delle sorelle Chiara e Francesca Ferragni non lasciano spazio a molti dubbi. La prima mette le emoticon con le fiamme della passione mentre la seconda scrive: «Ammazza che mazzo», con l'emoticon con gli occhi a cuoricino.

Dirty Thirty

Valentina Ferragni ha appena compiuto 30 anni e per accogliere questo nuovo traguardo della sua vita ha festeggiato con amici e parenti più stretti. La festa è stata un successone e l'influencer ha anche superato una delle sue paure più grandi: ballare in pubblico.

