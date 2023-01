Valentina Ferragni, il minidress in pelle che lascia l'intimo in vista non piace ai fan. Valanga di critiche: «Terrificante»

Un abito super sexy per Valentina Ferragni. Ma sembra che non tutti abbiano gradito l'outfit che la sorella di Chiara ha scelto per la festa di compleanno di Filippo Fiora, fashion blogger amico e loro collaboratore. «Leather» (pelle) scrive Valentina sotto il post su Instagram in cui mostra il suo vestito total black in pelle, molto corto, con delle rose sui fianchi che lasciano intravedere il corpo. Sotto il post in molti hanno commentato negativamente: «Ma cosa sarebbe quello che stai indossando? Se è un vestito è orrendo», «Bellissima lei ma mi spiace dirlo il vestito é orribile» si legge.

Leggi anche > Valentina Ferragni, l'ex fidanzato Luca Vezil sta male: «Non riuscivo a muovermi». Cos'è successo

Tra gli altri commenti al veleno, spuntano: «Buttalo via quel vestito non ti si addice», «Ma perché?!?», «Terrificante, peccato che si debba conciare così per farsi notare». Tra le stories di Valentina, compare anche Chiara Ferragni, anche lei in abito nero ma lungo e di stoffa. Insieme, le due sorelle hanno partecipato ai festeggiamenti con sorrisi, stories e balli.

La somiglianza

Valentina Ferragni e Chiara Ferragni si assomigliano ma è evidente chi sia una e chi sia l'altra. Su Instagram però, c'è ancora qualche utente che non riesce proprio a vedere nessuna differenza tra le due sorelle influencer e addirittura non è a conoscenza del fatto che Chiara possa avere anche una sorella. Sotto un recente post di Valentina Ferragni è apparso un commento che non è assolutamente passato inosservato. L'utente ha infatti scritto: «Ciao Chiara sei bellissima! Anche oggi posso dire che sei la moglie migliore per Fedez». I follower di Valentina hanno subito risposto al commento scrivendo: «È la sorella Valentina, non è Chiara».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA