Ferragnez 2, la frase "non più vera" di Fedez su Luis Sal: il dettaglio notato dai fan e quelle parole su di lui nella serie tv

La seconda stagione di The Ferragnez è stata finalmente pubblicata online, e i fan di Fedez e Chiara Ferragni stanno apprezzando molto quello che stanno vedendo nella serie. Tuttavia, alcuni di loro hanno notato alcune inesattezze e incongruenze, come ad esempio una piccola (ma non così tanto) questione riguardante Luis Sal.

The Ferragnez, gelo durante la presentazione della serie: la domanda imbarazza Fedez e Chiara Ferragni

Fabrizio Corona: «Con Fedez e Chiara Ferragni ci vediamo in tribunale. Mi hanno querelato, a fine mese un nuovo processo»

Da quasi due mesi, infatti, lo youtuber è assente dal podcast Muschio Selvaggio, e ora lo si vede riapparire nella seconda stagione della serie.

Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Quella foto sul frigorifero della mamma di Fedez: è davvero la foto dell'ex fidanzata di suo figlio? Non l'hai notata nella nuova stagione de The Ferragnez 2? Guardala

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA