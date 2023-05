The Ferragnez, gelo durante la presentazione della serie: la domanda imbarazza Fedez e Chiara Ferragni

di Redazione web

The Ferragnez, la serie tv uscita con la seconda stagione, promette di raccontare i retroscena dalla coppia più social d'Italia, Chiara Ferragni e Fedez. Ma racconta proprio tutto? Dopo mesi in cui si è parlato di una presunta crisi tra i due (nata dopo l'ultimo Sanremo), c'è stato un momento alla premiere andata in scena ieri, 17 maggio, a Milano, che non è sfuggito ai fan e ha riportato in voga i rumor sul rapporto tra i due.

Fedez e la rottura con Luis Sal, la frase in diretta: «Sono a un punto limite»

Fabrizio Corona: «Con Fedez e Chiara Ferragni ci vediamo in tribunale. Mi hanno querelato, a fine mese un nuovo processo»

Cosa è successo durante la presentazione di The Ferragnez

Katia Follesa, che ha presentato il lancio della seconda stagione di The Ferragnez, ha intervistato i due sul palco.

La presunta crisi

Chiara Ferragni e Fedez non hanno mai davvero chiarito se tra di loro ci sia stata una crisi oppure no. Dopo Sanremo, il rapper è sparito di social per un periodo, contribuendo a creare le speculazioni sul loro rapporto. Probabilmente, se ne saprà di più proprio grazie alla serie, che racconterà anche quello che è successo dietro le quinte del Festival.

