Milano, Chiara Ferragni e Fedez festeggiano con i fan la loro serie tv all'Arco della Pace: «Siete tantissimi, che gioia»

«Quanta gente tutta per noi. Siete tantissimi. Non ce lo aspettavamo». Volevano vedere dal vivo fan e amici? Operazione riuscita. Ieri all’Arco della Pace c’è stato il raduno “pacifico” degli ammiratori della coppia Chiara Ferragni e Fedez, marito e moglie, lei imprenditrice digitale lui musicista. Ma soprattutto giganti social da milioni di follower. Hanno chiamato gli amici per festeggiare l’inizio della seconda serie dei The Ferragnez, da oggi su Amazon Prime. Le riprese della famiglia e di tutte le loro dinamiche quotidiane sono state effettuate fra marzo 2022 e fine febbraio 2023. Per lanciare la seconda stagione hanno organizzato un raduno con palco, Pink Carpet (il tappeto era rosa) e familiari e amici. Ad aspettarli fin dal tardo pomeriggio (ma qualcuno è arrivato alle 9 del mattino) soprattutto giovani dai 20 ai 25 anni, e tante donne; ma non mancavano coppie boomer. Sotto l’Arco della Pace qualche migliaio di persone. Hanno salutato dal palco mamma Ferragni Marina di Guardo, le due sorelle Valentina e Francesca. Chiara e Fedez, entrambi di nero vestiti, lei con abito lungo e scollatura, lui con camicia e pantaloni sono arrivati verso le 20.30.