Chiara Ferragni e Fedez, «l'eleganza di Vittoria» e Paloma che non ascolta nulla: le storie Instagram esilaranti

di Redazione web

Fedez è un papà davvero molto affettuoso e, ogni giorno, sul proprio profilo Instagram, posta qualche storia in compagnia dei suoi bambini, Leone e Vittoria e anche della new entry in casa Ferragnez, Paloma. Il rapper, recentemente, ha pubblicato due video in cui mostra ai suoi milioni di follower il comportamento della golden retriever e «l'eleganza di Vittoria».

Le storie Instagram di Fedez

Fedez ha pubblicato due storie Instagram davvero simpatiche. La protagonista indiscussa del primo video è la cagnolina Paloma che, come più volte ribadito dal cantante, è molto vivace e sembra dare retta solamente ai comandi di Chiara Ferragni. Quindi, Fedez mostra un croccantino-premio alla cucciola che lo fissa senza sentire ciò che le sta dicendo, effettivamente, il suo padrone. Infatti, il cantante continua a dirle: «Terra, terra» ma Paloma non si schioda. Per questo, Fedez scrive: «Praticamente, è lei che sta addestrando me a non romperle le pa***». Nessun risultato nemmeno quando il rapper ordine al cane di dargli la zampa. Alla fine, Paloma fa un salto e ruba il tanto agognato croccantino.

L'eleganza di Vittoria

Nella storia successiva, Fedez filma la sua bambina Vittoria intenta a mangiare un piatto di pasta al sugo. La piccola di casa ha mezzo visino sporco di pomodoro e, nonostante il suo piatto le piaccia molto, con un sorriso offre al papà un po' delle sue pennette salvo, poi, ritirare in fretta il cucchiaio, mangiarle e aprire la bocca, mostrando il contenuto al rapper. Il cantante, quindi, scrive: «L'eleganza di questa bambina», aggiungendo l'emoticon sorridente e sorpresa allo stesso tempo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA