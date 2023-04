Chiara Ferragni, l'allerta ai fan: «State attenti alle truffe». Cosa è successo

di Redazione Web

Chiara Ferragni ha messo i fan in allerta. Sembrerebbe, infatti, che diversi utenti stiano approfittando di alcune iniziative del brand dell'imprenditrice digitale per ingannare i fan e spacciarsi per il team creando profili falsi sui social. Ma andiamo con ordine.

Chiara Ferragni, il messaggio ai fan

Chiara Ferragni Brand sta organizzando, in questi giorni, un "giveaway", ossia un concorso rivolto ai follower finalizzato a vincere alcuni prodotti del noto brand. Per questo motivo, molti utenti hanno cercato di ingannarne altri creando su Instagram dei profili falsi che si spacciavano per il brand della Ferragni chiedendo agli utenti, probabilmente, anche dei soldi in cambio.

La pagina ufficiale è stata immediatamente avvisata dai follower e Chiara Ferragni è corsa ai ripari. Con una storia condivisa su Instagram, l'imprenditrice digitale ha avvisato i fan assicurandosi che facciano attenzione ad alcuni furbetti che si aggirano sui social.

«Attenzione! Stiamo ricevendo diverse segnalazioni di account fake che attraverso nickname simili al nostro vi contattano per il giveaway in corso. Vi chiediamo quindi la massima attenzione e di accertarvi che il profilo di provenienza del messaggio in dm sia sempre quello ufficiale del brand», questo il messaggio del brand ricondiviso dalla Ferragni e a corredo ha aggiunto: «Attenti agli annunci fake».

