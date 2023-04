Fedez a scuola con Leone, la dolce dedica per mamma Chiara Ferragni

di Redazione web

Oggi, lunedì 3 aprile, Fedez ha passato la giornata a scuola con il suo bambino: Leone. Il rapper ha documentato tutto sul proprio profilo Instagram nel quale ha postato diverse storie in cui mostra cosa hanno fatto lui e il figlio. Si trattava della giornata "papà e figlio" e Leone ha pensato anche di fare una dolce dedica a mamma Chiara Ferragni che in questo momento si trova in Sudafrica.

La dedica di Leone alla mamma

Il compito che avevano papà e figlio e quindi Fedez e Leone, era disegnare su un foglio bianco una serie di fiorellini. Il rapper scherza sul fatto che il modello fornito dalle maestre fosse di colore blu e azzurro e Leone, invece, lo avesse disegnato giallo e arancione. Al secondo tentativo, però, il bambino ha azzeccato il colore e poi, infine, ha disegnato un altro fiore questa volta rosso e rosa. L'ultimo disegno lo ha dedicato a mamma Chiara Ferragni e, infatti, ha poi scritto il suo nome con un pennarello azzurro.

Il viaggio di Chiara Ferragni

Nel frattempo, Chiara Ferragni si trova in Sudafrica dove, insieme ai suoi migliori amici, sta facendo un viaggio mozzafiato all'insegna di safari ed escursioni immerse nelle praterie e nelle savane.

