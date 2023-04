Valentina Ferragni: «Vi spiego come sono i miei rapporti con Luca Vezil». La confessione dopo la rottura

di Redazione Web

La relazione tra Valentina Ferragni e Luca Vezil si è conclusa ormai da diversi mesi. Tuttavia, la macchina infernale del gossip non ha smesso di formulare ipotesi su quale fosse il reale motivo per cui i due hanno deciso di intraprendere strade diverse dopo nove anni di amore.

A chiarire come stanno realmente le cose ci ha pensato la stessa Valentina che sulle Instagram stories ha rivolto delle belle parole nei confronti del suo ex fidanzato.

Cosa ha detto

La sorella di Chiara Ferragni ha lasciato a disposizione dei fan un box di domande per chiacchierare insieme. Molti follower hanno chiesto a Valentina Ferragni come stesse in questo periodo. Domanda a cui l'influencer ha risposto positivamente: «Grazie, non è mai scontato chiedere a una persona come stia. Sto lavorando molto su me stessa, sulla persona che voglio essere. È un periodo di crescita».

La risposta su Luca Vezil

«Sei rimasta in buoni rapporti con Luca Vezil?», ha chiesto un utente. Valentina, col sorriso, ha replicato: «Siamo rimasti in buonissimi rapporti perché la relazione non è finita per tradimento o per altro. I motivi li sappiamo noi e non ci fa piacere dirli però ci siamo lasciati con tantissimo rispetto e tantissima stima. Gli auguro il meglio nella vita e so che spaccherà, come lui lo augura a me», ha detto la Ferragni senza peli sulla lingua. Poi, conclude: «Ci vediamo spesso, domani ad esempio viene a prendere Pablo (il cagnolino, ndr)».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 18:28

