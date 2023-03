Le foto di Chiara Ferragni in Africa

Chiara Ferragni in questo momento si trova in Africa con i suoi amici per un viaggio all'insegna della natura: il gruppo, infatti, sta effettuando moltissime escursioni, tra cui anche safari mozzafiato. Tra un leone e l'altro, Chiara, però, non si dimentica di mostrare ai suoi quasi 30 milioni di follower i nuovi prodotti della nuova collezione del suo brand. Proprio nelle ultime storie Instagram, però, arriva l'imprevisto.

Il post di Chiara Ferragni

Nell'ultimo post che Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ha mostrato uno dei nuovi costumi del suo brand. La mamma di Leone e Vittoria posa davanti allo schermo del suo smartphone e come didascalia scrive: «Quando ti senti super cool e poi ti accorgi dell'etichetta che spunta dal costume».

Effettivamente, Chiara si gira più volte e dalla mutanda spunta in bella vista l'etichetta, che evidentemente non era stata ripiegata al meglio all'interno del costume. Infatti, quando Chiara se ne rende conto, sorride e ferma il video.

Il viaggio in Africa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta postando moltissimi video e foto del suo viaggio in Africa. L'influencer fotografa moltissimi animali come, ad esempio, i leoni, le zebre o le giraffe. Proprio, in una delle sue ultime storie, con il suo smartphone riprende alcuni elefanti che si sono avvicinati alla piscina del suo alloggio per abbeverarsi.