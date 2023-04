Chiara Ferragni, il bagno nuda in mezzo alla savana. La foto hot scatena gli hater: «Vestita non ci sai più stare»

di Redazione web

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in cui si mostra senza veli sul proprio profilo Instagram: l'influencer più famosa di tutti si sta rilassando all'interno della vasca fuori dal suo alloggio in mezzo alla savana. Lo scatto ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower che le hanno lasciato migliaia di like e altrettanti commenti, alcuni positivi, altri negativi. Chiara, attualmente, si trova in Africa dove, insieme ai suoi amici sta effettuando varie escursioni e safari.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Espressione beata, mani a coprire il seno e intorno un panorama mozzafiato: è questa l'ultima foto che Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. La didascalia che accompagna lo scatto recita: «Bagno personale», Chiara si sta, infatti, godendo un bagno nel bel mezzo della natura. Proprio nelle ultime storie che ha postato sul proprio profilo, mostra ai suoi follower il momento in cui la guida del suo gruppo spiega come utilizzare la particolare jacuzzi fatta tutta in pietra.

I commenti degli hater

Come sotto a ogni post di Chiara Ferragni sono comparsi diversi commenti negativi da parte degli hater, come ad esempio: «Se proprio devi spogliarti, fallo completamente... predica bene e poi razzola malissimo», «Con i vestiti come tutti non ci sa proprio stare» oppure «Quella che vuoi mostrare te sui social non è emancipazione ma mercificazione del corpo».

Il viaggio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è in Africa con i suoi amici e sta tenendo aggiornati i suoi fan con moltissime storie e video. Gli scatti, che la ritraggono, in mezzo alla savana con giraffe ed elefanti sullo sfondo, hanno riscosso moltissimo successo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 20:30

