Chiara Ferragni, Simona Izzo attacca: «Famosa solo grazie a sua mamma. La sua carriera è basata sul nulla»

Chiara Ferragni e il pandoro gate fanno ancora discutere ardentemente. Dopo un Natale decisamente diverso dai soliti a cui l'imprenditrice digitale ha abituato la sua platea Instagram, Chiara non è ancora tornata dal suo silenzio social e sta cercando di riprendere in mano la sua vita, contattando i migliori avvocati di Milano e assumento un'agenzia di comunicazione che possa rimettere in sesto la sua immagine.

Simona Izzo, ospite di La vita in diretta, ha deciso di dare la sua "sentenza" su Chiara Ferragni che proprio non riesce a vedere di buon occhio.

La frecciatina di Simona Izzo

Simona Izzo non ha paura del giudizio altrui, né di risultare antipatica al pubblico televisivo, pur di dire la sua verità e ciò che pensa realmente.

«Attenuante perché ha donato un milione di euro? E allora? Per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda. […] I social crolleranno? Ma sì, sono carriere fondate sul niente, fondate sull’apparenza. Quando c’è il vulnus… […] Le carriere sui social? Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica. Perché la mamma delle Ferragni è una stilista ad esempio. Lei è la donna che ha creato la fortuna di sua figlia. Sì è una scrittrice, ma anche stilista. Tanto è vero che la ragazza è cresciuta su internet, è sempre stata fotografata da quando era piccola. Però sono carriere fondate sul nulla, mi dispiace, ma è vero», ha detto Simona Izzo, stroncando definitivamente Chiara Ferragni.

L'intervento di Alberto Matano

Alberto Matano è intervenuto immediatamente per placare gli animi nello studio che si stavano scaldando troppo: «Aspetta però, perché in realtà qui c’è una grande capacità imprenditoriale. Perché lei ha percepito quello che sarebbe poi stato lo sviluppo dei social e dei media in generale. Non si tratta di una cosa così semplice».

