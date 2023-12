Chiara Ferragni, la frecciatina di Guè: «Soldi in beneficenza, intascarceli e spenderli in uno strip club»

di Redazione Web

Non è certo un periodo facile per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digital, nonostante il silenzio social che si è imposta da quasi una settimana, continua a far parlare di lei e del pandoro gate. La multa dell'Antitrust ha dato inizio ad una serie di avvenimenti che hanno leso la reputazione di Chiara e delle sue aziende, facendola diventare un argomento su cui fare battutine e frecciatine, come successo già a Ballando con le Stelle ieri sera e durante il concerto di uno dei "nemici" di Fedez in campo musicale: Guè.

Tra Guè e Fedez non c'è mai stata amicizia e, sicuramente, neanche tanta simpatia, quindi la battuta fatta durante il suo ultimo live non ha sorpreso molto i fan del rapper.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Guè e la frecciatina a Chiara Ferragni.

Guè, la frecciatina a Chiara Ferragni

Durante uno dei suoi ultimi concerti, Guè si è lasciato andare a qualche battutina su Chiara Ferragni, mai citata direttamente, e sulla beneficenza, facendo riferimento al Balocco gate.

«Volevamo fare un discorso in realtà.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA