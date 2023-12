Chiara Ferragni, l'indiscrezione: «Fedez non sapeva nulla del contratto per il pandoro Balocco. Adesso vuole licenziare il manager Fabio Damato»

di Dajana Mrruku

Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, rivelato dall'Antitrust, Chiara Ferragni ora si trova in silenzio social mentre prepara le valigie per andare in montagna a festeggiare il Natale in qualche chalet di lusso con la famiglia. Secondo alcune rivelazioni di Guia Soncini, il marito della Ferragni sarebbe stato all'oscuro del contratto firmato con Balocco, avrebbe convinto la moglie a donare un milione di euro all'ospedale di Torino e avrebbe chiesto consiglio ad un esperto della comunicazione per fare il video di mea culpa. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Ferragni e il ruolo di Fabio Maria Damato

L'atmosfera a casa Ferragnez non deve essere delle migliori negli ultimi giorni, soprattutto se queste indiscrezioni si rivelassero vere e se Fedez era davvero all'oscuro dei piani di Chiara Ferragni. Al centro della questione ci sarebbe il ruolo di Fabio Maria Damato che, oltre ad essere il general manager di Chiara Ferragni collection e di The Blonde Salad, è anche un suo carissimo amico.

«L’atmosfera coniugale, nella casa delle pandorità, quest’anno ha iniziato a essere malmostosa ben prima di cominciare ad apparecchiare o a controllare d’aver fatto tutti i regali.

Quale sarà la verità? Per adesso nessuno dei tre ha detto più nulla, ma le antipatie tra Fedez e Fabio Damato sono ormai cosa risaputa.

