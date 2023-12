Chiara Ferragni, Salmo: «Mi dà fastidio l'ipocrisia e la manipolazione mediatica, questa è distrazione di massa»

Chiara Ferragni sta facendo parlare molto di lei in questi ultimi giorni, dopo lo scandalo del pandoro gate e la maxi multa dell'Antitrust. Complice sicuramente il suo silenzio social che vorrebbe non far trasparire nulla di ciò che sta succedendo dentro le mura di casa (o di uno chalet in montagna, in questi giorni), ma che invece sta facendo discutere molto più di prima, con insinuazioni e presunte liti furiose tra Fedez e il braccio destro della Ferragni, Fabio D'Amato.

Tra chi l'ha fortemente criticata, c'è anche chi l'ha quasi difesa, con gran sorpresa. Andiamo a scoprire che cosa ha detto Salmo nelle sue storie Instagram.