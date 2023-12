Chiara Ferragni, la decisione dopo il caso pandoro e uova di Pasqua: ecco cosa farà nei prossimi giorni

La crisi che ha colpito Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro gate (e quello successivo delle uova di Pasqua) sta tenendo banco sui social e nel mondo dell'informazione a causa dell'enorme polverone che ha alzato e, soprattutto, per via del fatto che la celebre influencer, dopo il video di scuse dello scorso 18 dicembre, si è praticamente chiusa in un silenzio social che in molti ritengono piuttosto sospetto.

La strategia di Chiara Ferragni

Il motivo? Con ogni probabilità è già al lavoro insieme a un team di esperti per mettere a punto un piano che le permetterà di rilanciare la sua immagine. Che piano è? Scopriamolo insieme!



Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA