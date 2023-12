Chiara Ferragni, anche la procura di Prato apre un'inchiesta sul caso del pandoro Balocco

di Redazione web

Nuove indagini sul pandoro-gate. La procura di Prato ha aperto un fascicolo per la vicenda legata al pandoro Balocco firmato dalla influencer Chiara Ferragni. La procuratrice facente funzione Laura Canovai ha aperto l'inchiesta come atto dovuto a seguito dell'esposto che l'associazione di consumatori Codacons ha presentato all'autorità giudiziaria nelle varie città italiane. Il fascicolo, come riportano Il Tirreno e La Nazione, è un modello 45, cioé senza ipotesi di reato e senza indagati.

L'inchiesta di Milano

Intanto il 27 il nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano ha acquisito, senza ordine di esibizione, le carte raccolte dall'Antitrust nell'ambito dell'inchiesta esplorativa coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 11:30

