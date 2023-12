Chiara Ferragni, la strategia per pulirsi l'immagine dopo il caso Balocco: in campo due studi legali e un'agenzia di comunicazione

Chiara Ferragni, rimane ancora in silenzio dopo il caso Balocco. Solo un video di scuse, che ha portato una fuga di follower (ma un'impennata dei prezzi dei suoi prodotti su eBay) e una passeggiata a Parco Sempione con i figli, poi di lei nessuna traccia. Il marito, Fedez, è tornato sui social nei giorni di Natale condividendo solo video dei figli e del cane: Leone e Vittoria che mangiano, Leone e Vittoria che scartano i regali e Leone e Vittoria che dice «sono la mia vita». La Ferry invece rimane in silenzio in attesa, probabilmente, di capire come uscire dalla sua più grande crisi lavorativa. La maxi multa dell'Antitrust, le 3 inchieste aperte, la sua credibilità che crolla così come (pare) anche le vendite dei suoi negozi.

Ferragni, gli avvocati pronti a difenderla

Ma la sua crew è a lavoro per cercare di riportare l'influencer a brillare come prima.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 11:25

