Chiara Ferragni in India, ma qualcosa non convince: «Quella che mostri è la versione per i ricchi, la realtà è un'altra»

Chiara Ferragni, in questo momento, si trova in India: sta visitando, insieme ad alcuni amici, vari luoghi di culto e le città principali dello Stato situato in Asia meridionale. L'influencer sta mostrando ai suoi affezionati follower su Instagram, tutte le tappe in cui si sta recando e, ogni giorno, pubblica nuove foto e post in cui indossa outfit che, in qualche modo, si abbinano con i panorami e i colori delle città. Se in tanti apprezzano, qualcuno ha avuto da ridire e il motivo è presto detto.

Chiara Ferragni in India

«Dopo il trasloco, partirò per un viaggio che era da anni che volevo fare e non vedo l'ora». Parlava così, Chiara Ferragni che, in una storia Instagram di qualche settimana fa, aveva annunciato ai suoi fan che sarebbe partita per l'ennesimo viaggio, anche se, non aveva rivelato la meta. Ora, l'imprenditrice digitale si trova in India, Paese che non aveva mai visitato e che ora, invece, sta mostrando anche ai suoi follower tramite numerosi scatti.

Nonostante la maggior parte dei suoi post riscuotano grande successo, in tanti hanno accusato Chiara di essere in India "per finta". Infatti, dalle testimonianze che compaiono sotto le immagini armocromaticamente perfette, in molti non descrivono la Nazione come "tutta colori, feste ed eventi popolari", anzi. Qualcuno ha scritto: «Quella che mostri è la versione per i ricchi, la realtà dell'India è un'altra», «Chiara Ferragni in "un'India di cartone": non mostra i bambini mezzi nudi per strada, il fatto che le fognature siano alla luce del sole o che, addirittura, le donne partoriscano per strada» oppure ancora «Mi sa che stai visitando la "versione Prime", i comuni mortali, invece, scoprono la vera India».

Gli outfit di Chiara Ferragni

I milioni di fan di Chiara Ferragni pensano che in questo viaggio in India, stia dando il meglio di sé per quanto riguarda gli outfit. Infatti, l'influencer ha sfoggiato alcuni look che hanno lasciato a bocca aperta i follower: uno su tutti il vestito lungo color pastello, indossato per la prima cena nel Paese asiatico.

