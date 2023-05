Chiara Ferragni e Fedez, accesso libero alla première The Ferragnez: «Dedichiamo la serata a Milano e ai fan»

di Redazione web

Tutto pronto all'Arco della Pace di Milano per The Ferragnez. La seconda stagione della serie sulla vita del rapper Fedez e dell'influencer Chiara Ferragni è in arrivo su Prime Video. La première è aperta al pubblico e ai fan (ingresso libero). Scopriamo insieme come partecipare.

Accesso libero alla première The Ferragnez

L'evento attesissimo da parte dei fan della coppia si terrà a Milano, all'Arco della Pace, in Piazza Sempione alle 19. L'accesso è libero. Chiunque potrà prendere parte all'evento di inaugurazione della serie che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 18 maggio con i primi quattro episodi.

Evento per i fan

Chiara Ferragni, nelle sue Instagram stories, chiede comprensione agli amici e colleghi del mondo dello spettacolo, specificando che l'evento è per i fan e a loro sarà rivolta la première con accesso gratuito:

«Cari amici, partner di lavoro e non solo che in questi giorni ci state scrivendo per partecipare alla première della seconda stagione di The Ferragnez, mi preme spiegare che quest'anno abbiamo deciso di dedicare questa serata alla città di Milano e a incontrare le persone che ogni giorno ci seguono. Per questo motivo abbiamo riservato solo una piccola zona per la nostra famiglia per lasciare più spazio possibile a chi vorrà partecipare a questa festa aperta a tutti. Ringrazio @primevideoit che ci ha seguito in questa folle idea e che sta lavorando con un enrome sforzo di organizzazione e logistica per farci stare insieme in massima sicurezza.

