Valentina Ferragni bacia un uomo misterioso, nuova fiamma per la sorella di Chiara dopo la rottura con Luca Vezil

Valentina Ferragni è stata paparazzata in compagnia di un uomo. Dopo la rottura con Luca Vezil, l'influencer pare si sia lasciata andare ad effusioni amorose in pubblico. Il bacio, prontamente paparazzato, fa il giro del web. Scopriamo i dettagli.

Il bacio paparazzato

Il bacio paparazzato che vede protagonista Valentina Ferragni è stato pubblicato dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Quest'ultima, infatti, nelle sue Instagram stories ha condiviso la foto e la presunta location dell'accaduto. Si tratterebbe di un noto ristorante a San Marco, a Milano, "La Gioia".

Valentina Ferragni non ha ancora confermato o smentito il gossip, ma i rumors aumentano e già da settimane si presumeva avesse una relazione.

Solo pochi mesi fa, la Ferragni ha rotto la sua relazione con Luca Vezil, commentando la vicenda così:

«Come ogni coppia c’erano degli alti e dei bassi. Io personalmente non ho mai voluto mostrare o condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio».

