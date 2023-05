Fedez con Mr Marra a Muschio Selvaggio: addio a Luis Sal? I fan non la prendono bene

di Redazione Web

Dopo mesi di assenza di conduzione in solitaria, durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, al fianco di Fedez è apparso un nuovo co-conduttore. Si tratterebbe di Davide Marra (Mr. Marra), un content creator famoso nel mondo dei podcast per il suo show "Cerbero Podcast". Nelle ultime ore, Mr. Marra è entrato nel programma e in molti si sono chiesti se sia effettivamente chiusa l'amicizia tra Fedez e Luis Sal. Ma procediamo con ordine.

Fedez e Mr Marra a Muschio Selvaggio

Durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez e Mr.Marra hanno intervistato Alex Schwazer e Sandro Donati per parlare del sistema di doping.

Ad alimentare ancora di più il gossip, riguardo all'ipotetica lite tra Luis Sal e Fedez, è stata proprio la presenza di Mr Marra, che ha ufficialmente preso il suo posto in questo episodio.

Una cosa è certa, i fan dello show sono curiosi di sapere la verità su cosa stia realmente accadendo.

Il commento dei fan

Numerosi sono stati i commenti dei fan al video dell'intervista pubblicato sul profilo Instagram della pagina di Muschio Selvaggio. «Marra sa il fatto suo sicuramente dal punto di vista dei podcast è anche meglio, però non mi capacito ancora all'assenza di Luis», ha scritto un utente. E ancora: «Non riesco a guardare più questo podcast da quando non c'è Luis».

«Fedez, per rispetto dei seguaci di Muschio Selvaggio hai il dovere di comunicarci come stanno le cose. Io seguivo il podcast perché c’erano anche le opinioni di Luis. Ora, stai facendo uscire espisodi uno dopo l’altro facendo finta che sia tutto normale ignorando una fetta rilevante di follower, senza considerare che molti ospiti non hanno fatto molti visual mentre Luis ha sganciato due bombe che combinate superano tutti gli episodi di Muschio Selvaggio senza Luis», ha commentato un altro utente.

Cosa rispoderà adesso Fedez?

