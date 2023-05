Chiara Ferragni, l'annuncio che lascia tutti senza parole: «Guys, sono super eccitata»

di Redazione Web

Chiara Ferragni entusiasta per l'uscita di The Ferragnez 2. «Guys, sono super eccitata per l'uscita della serie e per la premiere a Milano di mercoledì, perchè sarà memorabile» annuncia sorridente la moglie di Fedez sui suoi canali social. Sorridente, in auto, l'imprenditrice digitale parla ai follower super emozionata per l'arrivo della nuova stagione che descrive in toto la sua famiglia. Si preannuncia nuovamente un grande successo la seconda stagione dei Ferragnez che sbarcherà su Amazon Prime dal 18 maggio.



Chiara, nel messaggio ai fan, lancia anche un indizio: «Dopo vi faccio vedere i render di come sarà l'Arco della Pace e vi aspetto numerosissimi: l'evento inizia alle 19, non mancate sarà davvero spettacolare» dice ancora Chiara, preannunciando una premiere ricca di sorpresa senza eguali.

