Fedez, visita di controllo a un anno dal tumore neuroendocrino: come sta. «L'ansia che mi mette fare la risonanza»

Fedez, nuova visita di controllo a un anno di distanza dal tumore neuroendocrino. È lo stesso rapper ad avere informato i fan sul suo stato di salute. E lo ha fatto postando una storia sul suo profilo Instagram. A un anno dalla scoperta del tumore neuroendocrino, il rapper milanese è tornato oggi, giovedì 11 maggio 2023, in ospedale per una risonanza di controllo.

Fedez: «L'ansia che mi mette fare la risonanza»

«Oggi è una bella giornata», Fedez rassicura così i suoi fan, rivelando, tuttavia, che la visita non è stata proprio "indolore" per lui, almeno da un punto di vista emotivo: «L'ansia che mi mette fare la risonanza».

Soltanto nel marzo 2022 Federico Lucia, in arte Fedez, si era sottoposto ad un'operazione molto delicata per la rimozione del duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino, al San Raffaele di Milano. «Sono stato molto fortunato» aveva detto allora, perché grazie a un esame istologico era riuscito ad accorgersene in tempo, tanto da evitare la chemioterapia.

La visita di controllo

Oggi Fedez è tornato per effettuare una risonanza di controllo, durante la quale sembra essere andato tutto bene.

Buone notizie, quindi, per i Ferragnez che possono tornare a condividere con leggerezza la loro quotidianità, in attesa dell'uscita della seconda stagione della serie sulla loro vita, The Ferragnez, su Prime Video, il 18 maggio 2023.

