The Ferragnez, la première a Milano: Chiara Ferragni e Fedez "spoilerano" il loro look. Bagno di folla a Milano

Chiara Ferragni e Fedez spoilerano i look della première su Instagram. I due all'Arco della Pace a Milano stanno presentando in queste ore la seconda stagione The Ferragnez, sulla loro vita privata e ciò che riguarda il loro mondo social. Bagno di folla per i due influencer. Migliaia di persone si sono recate a Piazza Sempione per accogliere i due.

I look della première

Per i due, il vero scoop della serata riguardava gli outfit che avrebbero indossato. Vestito nero attillato e sfavillante per lei, camicia nera con ricami e rilievi per lui. Elegantissimi e visiblmente emozionati si preparano a presentare la seconda stagione della serie che li vede protagonista, The Ferragnez.

I due hanno spoilerato i propri outfit prima in una Instagram story molto timida, poi su Tik Tok. In sintesi: sono pronti ad affrontare il bagno di folla che li aspetta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 21:28

