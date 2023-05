Fedez, dalla nonna alla moglie «le donne della sua vita» sono tutte bionde. Il dettaglio che non sfugge ai fan

di Redazione Web

«Le mie mamme» scrive Fedez a corredo di una foto che celebra la festa della mamma. Come non festeggiare anche sui social questa ricorrenza? Com'è solito fare, il rapper pubblica una story in cui è affiancato dalle donne della sua vita. A partire da sinistra, si vede la madre, nonchè sua manager, a seguire la nonna, e accanto a Fedez l'immancabile moglie Chiara Ferragni. In fila, sorridenti e.. tutti biondi, tranne Fedez. Un particolare che ormai i fan notano spesso. Impossibile non fare il paragone anche con i figli, Leone e Vitto (altra donna della sua vita), anche loro tutti biondi. Un gene ereditato da tutti, insomma, tranne che dal cantante.

Biondo platino

Anche Fedez ironizza spesso sulla somiglianza, a detta sua scarsa, con i figli soprattutto per i colori che hanno sicuramente ripreso dalla mamma influencer.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 21:39

