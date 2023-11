Elisabetta Canalis, "Pretty Woman" per le vie di Beverly Hills: «Melissa Satta spostati». Ma non è come sembra

di Redazione web

Elisabetta Canalis, dopo qualche settimana di permanenza in Italia dove ha scattato diversi shooting e girato varie città, è tornata a Los Angeles e, soprattutto, dalla sua bambina Skyler Eva. La showgirl è sempre molto attiva sui social e, quasi ogni giorno, posta tanti contenuti (tra storie e foto) per tenere aggiornati i suoi fan. Così, ha fatto anche nelle scorse ore, quando, si è divertita a farsi scattare qualche foto per le vie di Beverly Hills. Nei commenti, un follower ha anche citato Melissa Satta, ma andiamo con ordine.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: crop top a maniche lunghe bianco, gonna color panna, stivali marroni al ginocchio e borsa di cuoio. Passeggia così, la showgirl che, per le vie di Beverly Hills, è molto sorridente e sembra essere davvero felice, un po' come la protagonista di "Pretty Woman", Vivian, quando, nel film, compra vestiti nuovi nei negozi chic di Rodeo Drive. A corredo delle nuove immagini pubblicate, Elisabetta ha aggiunto una didascalia molto semplice: un'emoticon con il cappello da cowboy.

Inutile dire che il post ha riscosso molto successo tra i suoi fan che, come al solito, hanno lasciato migliaia di like e commenti.

I commenti dei fan

Ogni volta che Elisabetta Canalis pubblica nuovi contenuti su Instagram, i suoi fan rimangono sempre sbalorditi dalla sua bellezza. Questi sono alcuni dei commenti che sono comparsi sotto al post: «Le 20enni rosicheranno davvero», «Sei proprio di un altro pianeta», poi, qualcuno ha scritto, citando una showgirl italiana: «Melissa Satta spostati». La compagna di Matteo Berrettini, durante la recente intervista a Belve, aveva risposto così alla presunta rivalità con Canalis: «Diceva che la imitavo? Siamo quasi di due generazioni diverse...». Ovviamente, Elisabetta non ha risposto a nessuno dei commenti lasciati dai suoi follower.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 13:36

