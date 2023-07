Elisabetta Canalis e la gravidanza, scoppia la bufera con Diletta Leotta: cosa è successo

di Redazione Web

Elisabetta Canalis finisce nell'occhio del ciclone: questa volta non per il divorzio o per la lite con la (ex) amica di sempre Maddalena Corvaglia. Ma per le sue dichiarazioni sulla gravidanza che per lei non è stata una passeggiata... parole che non sono affatto piaciute agli utenti dei social network.

Elisabetta Canalis fa infuriare tutti

«A me non è piaciuta la gravidanza - ha spiegato a Diletta Leotta nell'ultima puntata del podcast di quest'ultima, #Mammadilettante - L’unica cosa bella era sapere che mia figlia stava bene». Nessuna euforia, nessuno stato di grazia, nemmeno quando sentiva scalciare la piccola Skyler Eva. «Ero spaventatissima. Mi dicevo: sarà un alieno», ha commentato Elisabetta a una divertita Leotta, in attesa della sua prima figlia dal compagno Loris Karius.

La bufera social

Le parole hanno, però, scatenato una vera e propria bufera social. I pensieri ad alta voce e in confidenza all'amica Diletta non hanno fatto piacere alle tante mamme che ascoltano il podcast della futura mamma. Un esercito accanito di hater ha avuto l'urgenza di decretare che essere incinta deve per forza costituire il momento più bello della vita di una donna. «Una più demente dell’altra», «Silicone dalla testa ai piedi e poi fa strano avere una meraviglia in grembo», ma anche il sempreverde «Perchè fate figli»: questo il tenore dei commenti sotto la puntata.

E alle polemiche ha partecipato anche Nina Moric, che si è sentita in diritto di etichettare come "Mostri" le due colleghe per quanto dichiarato.

La gravidanza, però, è giusto ricordare, che più che un dibattito è uno stato che ogni donna ha il diritto di vivere come meglio crede, con le sensazioni che in quel momento le produce.

