Wanda Nara, a Belve stoccata a Belen Rodriguez: «Lei in Argentina non ha fatto niente, io lavoro da quando sono piccola»

Wanda Nara è stata una degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La showgirl, che negli ultimi mesi è stata al centro di vari gossip, ha parlato del suo matrimonio con Mauro Icardi, dei suoi progetti lavorativi e della sua vita in Argentina. A proposito di Argentina, Wanda ha anche lanciato una frecciatina a una sua celebre conterranea: Belen Rodriguez.

Durante la sua intervista a Belve, Wanda Nara ha fatto riferimento anche a Belen Rodriguez: «Belen mi pare sia venuta qua in Italia da piccola. In Argentina lei non ha fatto nulla, io è da quando sono una bambina che lavoro: avevo 5 anni quando ho cominciato». Wanda Nara è tuttora molto impegnata con i suoi progetti lavorativi in Argentina. L'imprenditrice infatti, segue la sua linea di cosmetici ma è anche presentatrice di eventi e opinionista in vari programmi televisivi. La showgirl è a Buenos Aires con i suoi bambini.

Uno dei temi di cui Francesca Fagnani e Wanda Nara hanno parlato a Belve, è stato il matrimonio con Mauro Icardi. Wanda, che è stata protagonista di molte copertine per il gossip con Keita Balde, ha dichiarato: «È mio marito, stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Lui è stato praticamente per tutta la vita con me. Per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di stare insieme per tutta la vita. Mauro si è innamorato della me normale, in pigiama mentre preparavo pasta burro e parmigiano, non in discoteca». Quindi i due continuerebbero ad essere una coppia.

