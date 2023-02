Belve, Francesca Fagnani arriva in prima serata: ospiti Anna Oxa, La Russa e Wanda Nara

La belva Francesca Fagnani conquista la prima serata. Si comincia stasera su Rai2 con ospiti di Belve il presidente del Senato, Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa. La conduttrice, reduce da Sanremo, ha fatto del suo format un'arma televisiva di ascolti e gradimento. Grazie a pungenti e ironici faccia a faccia si confronta, senza sconti, con ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

«Mi fermo con le mie domande solo davanti alla fragilità dell'ospite, in quel caso non affondo», sottolinea Fagnani, «l'ospite che vorrei avere? Merkel». Il direttore dell'Intrattenimento Prime Time della Rai, Stefano Coletta, ha speso parole di elogio nei confronti di Belve: «Fenomeno social di successo anche in seconda serata e tra i più scaricati su RaiPlay». Anna Oxa alla domanda cosa pensa della 25ma posizione a Sanremo ha risposto così: «Il vero voto non è un numero ma è il messaggio. Madame? La nostra lite orchestrata ad arte da qualche salottino, abbiamo fatto querela». Wanda Nara invece si è presentata con il marito Mauro Icardi sorprendendo la Fagnani. «Io e Icardi siamo una famiglia. Lui è mio marito».



Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 11:36

