Wanda Nara a Belve, il tradimento di Icardi: «Dopo tanti anni sono abituata...»

Si è presentata a sorpresa con Mauro Icardi, Wanda Nara, protagonista del programma Belve. Durante l'intervista graffiante di Francesca Fagnani, Nara ha parlato anche del presunto tradimento di Icardi di cui tanto si è chiacchierato negli ultimi mesi. Tira e molla continui hanno appassionato gli amanti del gossip che si chiedono ancora se i due stiano insieme. Ma a Belve viene svelato l'arcano: «Siamo una famiglia» risponde Wanda alla domanda della conduttrice che le chiede se siano in rapporti civili o ancora insieme. Ma la Fagnani non è soddisfatto e continua a parlare del caso. «Ma siete insieme? cosa pensa di tutto quello che è successo? il messaggio, la ragazza ..» e Wanda risponde, restando sul vago: «Io non cedo a nessuno, non so cosa sia successo e cosa no, ma dopo tanti anni sono abituata...» dice riferendosi ai gossip, ma non chiarendo nel dettaglio la crisi che c'è stata.

Leggi anche > Mara Venier, Carnevale a Putignano e spunta un travestimento epico: ecco quale

«Mauro riceve tanti messaggi.... sono abituata. Io ero a Milano non so cosa è successo...» continua Wanda e così chiude l'argomento, con tutta serenità. E i fan si chiedono se davvero tutto il gossip sia stato vero, se i due stanno ancora insieme: resterà il dubbio?

I rumors

Dopo mesi in cui il gossip non parlava di altro, è giunta una risposta definitiva alla domanda: sì, tra il calciatore e la showgirl pare che ci sia stato un vero ritorno di fiamma. La crisi di coppia, annunciata sui social da Wanda, è ormai acqua passata: i due sono volati insieme e a Belve arriva la conferma. Dopo una serie di tira e molla, dimenticato il tradimento di Mauro icardi con l'attrice Eugenia China Suarez e accantonato pure il presunto flirt di Wanda Nara con L-Gante, la coppia ha annunicato sui social di essere ufficialmente tornta insieme. Una favola a lieto fine?

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA