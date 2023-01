Wanda Nara: «Sto pensando solo a me stessa». I fan la criticano: sì... e al marito di un'altra

di Redazione web

Wanda Nara pensa solo a se stessa. Almeno così scrive sul proprio profilo Instagram, dove poche ore fa ha pubblicato uno scatto davvero sexy. La showgirl argentina, che in questi giorni è al centro del gossip per la presunta relazione con Keita Balde, attaccante dello Spartak Mosca, non si è mai (almeno finora) sbilanciata apertamente sulla questione. Simona Guatieri invece, moglie del giocatore, ha postato una storia su Instagram che lasciava poco spazio all'interpretazione: per molti utenti infatti l'espressione "In italiano si chiamano Wacche" era riferito proprio a Wanda.

Wanda Nara e Keita, la moglie tuona sui social: «In italiano si chiamano Wacche»

Wanda Nara e Keita Balde, l'indizio social che infiamma il gossip: «Stesso regalo a lei e alla moglie»

Wanda Nara, nuovo look a sorpresa (addio alla chioma bionda): «Tutto cambia»

Il post Instagram di Wanda Nara

Wanda Nara appare serenissima nella sua ultima foto postata su Instagram. L'imprenditrice argentina scrive: «Sto pensando solo a me stessa», con un sorriso e mettendo in mostra le prorompenti curve. I follower però, non si risparmiano e commentano: «Sì pensi a te stessa e al marito delle altre. Per fortuna che in estate ti lamentavi del (presunto) tradimento di Mauro». Ai commenti, ovviamente, Wanda Nara non ha risposto.

Gli uomini della vita di Wanda Nara

Wanda Nara ha avuto diversi uomini importanti nella sua vita, due in particolare: Maxi Lopez (papà dei suoi tre figli maschi) e Mauro Icardi (papà delle sue due bambine, Isabella e Francesca). Dopo il flirt burrascoso con il rapper L-Gante, Wanda ha sempre dichiarato di essere single.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA