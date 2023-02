Ilary Blasi, allenamento sexy: palestra dopo il weekend con Bastian. Il video fa impazzire i fan

di Redazione web

Ilary Blasi è in formissima e infatti, la conduttrice non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport: molto spesso sul proprio profilo Instagram posta video e foto in cui mostra i propri allenamenti. Nelle sue ultime storie Ilary sta effettuando alcuni esercizi con dei pesi e il filmato fa impazzire i follower. L'ex moglie di Francesco Totti è appena tornata da un weekend di fuoco con Bastian.

Gli allenamenti di Ilary Blasi

Ilary Blasi si allena più volte alla settimana e infatti, ha un fisico scolpito e molto tonico. La conduttrice nelle ultime storie che ha postato indossa un completino sportivo tutto rosa, ha i capelli raccolti e le cuffie per ascoltare la musica. Mentre si allena si riprende con lo smartphone. Ilary Blasi sta vivendo un periodo molto felice della sua vita perché, nonostante la separazione da Totti dopo il matrimonio durato più di 20 anni, ha ritrovato l'amore al fianco dell'imprenditore tedesco Bastian Muller.

Gli impegni lavorativi di Ilary

Ilary Blasi inoltre, è anche molto impegnata con il lavoro perché a breve ricomincerà L'Isola dei Famosi (al via il 17 aprile prossimo). Uno dei concorrenti più attesi del reality è Cristina Scuccia, meglio nota a tutti come Suor Cristina.

