Belen, la dolce foto su Instagram mette a tacere (ancora una volta) le voci della crisi con Stefano De Martino

Belen Rodriguez ultimamente è stata spesso al centro del gossip per una presunta, e poi smentita, crisi con Stefano De Martino. In una delle sue ultime storie Instagram, la showgirl argentina ha postato una dolce foto che fuga una volta per tutte le male voci di una separazione o di un allontanamento tra i due. In questo momento, Belen sembra essere molto felice, anche il suo lavoro infatti, le regala sempre grandi soddisfazioni.

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Nelle ultime storie che Belen Rodriguez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram mostra la sua famiglia: nel primo scatto il dolcissimo abbraccio tra Stefano De Martino e il loro bambino Santiago, mentre nella seconda foto si vede la sua bambina Luna Marì. Belen, quindi, mette (ancora una volta) a tacere le voci di una crisi con il marito e si gode l'amore e la compagnia della sua famiglia.

La showgirl ha sempre dichiarato che per il benessere e la pace dei suoi bambini farebbe di tutto, proprio per questo il suo rapporto con Antonino Spinalbese (come confermato anche dall'ex gieffino) è molto sereno in quanto entrambi desiderano il meglio per la figlia Luna Marì.

I progetti lavorativi di Belen

Belen Rodriguez è attualmente impegnata con la conduzione de Le Iene ma anche i suoi progetti riguardanti il fashion procedono a gonfie vele. Oltre al marchio HINNOMINATE, creato con i fratelli Cecilia e Jeremias, Belen ha da poco promosso il suo brand che porta il nome di "Mar De Margaritas".

