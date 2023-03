Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il gesto 'scacciacrisi' dopo il post misterioso di lei: cos'è accaduto

di Redazione Web

Belen Rodriguez ha dovuto rinunciare, pochi giorni fa, alla conduzione dell'ultima puntata del programma “Le Iene” e a questo si è aggiunta la sua misteriosa assenza dai social. Segnali che hanno fatto preoccupare i fan, soprattutto chi ha ipotizzato problemi o magari una nuova crisi con Stefano De Martino. Ma a quanto pare nulla di tutto questo sarebbe avvenuto: a mettere a tacere le voci di gossip ci ha pensato il ballerino, con un post sui social che non è passato inosservato.

Belen e il gesto di Stefano De Martino

Lo scorso 16 marzo la showgirl argentina ha infatti condiviso su Instagram un post misterioso che ha alimentato la curiosità dei follower, una foto con i due figli Santiago e Luna Marì: la foto postata era un omaggio ai due bambini e alla famiglia in generale, ma nel post non c'era alcuna menzione al marito Stefano (né ad Antonino Spinalbese, papà della secondogenita). I fan hanno così iniziato a commentare il post con varie teorie sulla situazione, con qualcuno addirittura a ipotizzare che la showgirl argentina potesse essere di nuovo incinta.

La coppia non si mostra insieme da un po' di settimane e i rumors su una possibile separazione non mancano. Tuttavia, a smentire queste voci di crisi ci ha pensato Stefano De Martino, che ha condiviso tra le Instagram stories uno screenshot di una videochiamata con la stessa Belen. Lei in auto pronta per svolgere gli impegni della giornata, lui in casa a farsi le maschere di bellezza al viso. Non è dato sapere dove i due si trovino al momento, ma stando allo scatto - e alla videochiamata - con ogni probabilità Belen e Stefano non sono nella stessa città, forse per impegni di lavoro. Una cosa però sembra certa: il legame tra i due è indistruttibile.

