Belen, il retroscena a 'Le Iene' che svela il suo lato nascosto: «Educata e umile, si presenta come se fosse sconosciuta»

di Redazione web

Belen Rodriguez è molto più delle apparenze. Parola di Max Angioni, che racconta il volto nascosto della showgirl, conosciuta quest'anno a Le Iene. Il comico, che ha preso il posto di Teo Mammucari a programma iniziato, ha parlato della collega e di come si comporta dietro le quinte, dove le telecamere non arrivano.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la crisi è dimenticata: le battute hot e la fuga d'amore in Toscana

Belen Rodriguez e la storia Instagram misteriosa: «Tanti auguri». I follower: a chi sono rivolti?

Cosa ha detto Max Angioni

«Con Belen si è creata una bella sintonia. Ha un’umiltà unica. Quando arrivano in studio degli estranei, si presenta a tutti porgendo la mano come se non la conoscesse nessuno. È unica anche nel suo modo di essere educata e umile. Un esempio», ha detto Max Angioni al settimanale Di Più. Parole che faranno sicuramente piacere a Belen, dall'anno scorso conduttrice del programma Mediaset.

Ha condotto una stagione insieme a Mammucari, che poi ha lasciato per un litigio con l'ideatore Davide Parenti. «Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari. Se non lo vedete qui al mio fianco, lui resta un professionista che ha fatto grande questo programma. Noi gli mandiamo un abbraccio e un arrivederci», aveva detto la showgirl per salutare l'ex co-conduttore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA