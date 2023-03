Antonino Spinalbese e la fine della storia con Belen. Cosa è successo: «Non è la mia donna ideale»

di Redazione web

Antonino Spinalbese ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, dove ha rivelato altri dettagli del rapporto tra lui e Belen Rodriguez. Reduce dal Grande Fratello Vip ha ammesso di avere una particolare simpatia per Ginevra Lamborghini, con cui non esclude possa nascere qualcosa. Ma parlando del suo passato ha voluto precisare i motivi della fine del rapporto con la mamma della sua bambina Luna Marì.

I rapporti con Belen

I due hanno avuto una storia piuttosto breve, dopo essersi innamorati follemente hanno deciso di avere una figlia, ma pochi mesi dopo la nascita della piccola si sono lasciati: «Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l’uomo ideale per lei. Oggi con Belen non parliamo di noi, ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene», ha spiegato Antonino nell'intervista. L'hairstylist non ha mai nascosto la grande nostalgia provata nella casa per la figlia che ha riabbracciato dopo 6 mesi.

Il futuro lavorativo

Ci si chiede se Luna Marì conoscerà presto Ginevra e sul loro fututo Antonino chiarisce: «Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta». Sul suo futuro lavorativo confessa: «Il mio sogno, fin da piccolo, è stato quello di lavorare in radio. L’amore per questo mezzo mi ha insegnato a comunicare, ma anche ad ascoltare, cosa che difficilmente accade al giorno d’oggi. Voglio alzare l’asticella, vorrei riuscire a rendere più bello quello che la gente vede di me».

