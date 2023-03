Belen in lacrime in diretta a Le Iene: il ricordo di Maurizio Costanzo commuove la showgirl

La puntata de Le Iene si è aperta con un tributo a Maurizio Costanzo, recentemente scomparso. Durante il suo monologo, Belen Rodriguez si è commossa e ha salutato anche Maria De Filippi: «Ho molti ricordi, conservo ancora le diverse tartarughine che lui mi ha regalato negli anni. Guardandole ogni giorno mi ricordo di tutti i consigli affettuosi che lui mi ha dato», ha raccontato Belen.

Belen in lacrime a Le Iene, il monologo su Maurizio Costanzo non convince i fan. Commenti al vetriolo: «Ma se non eri nemmeno al funerale...»

Il ricordo di Maurizio Costanzo

La showgirl argentina, spesso oggetto di diverse discussioni sulla sua carriera televisiva, era stata elogiata in passato da Costanzo, che ne aveva apprezzato le doti artistiche e la capacità di far parlare di sé. Nel 2019, di lei disse: «In televisione è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Ma se così non fosse, lei non si dispererebbe visto che ha un’attività da modella molto impegnativa. Non sottovalutatela, oltre che bella è una ragazza molto capace».

