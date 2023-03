Belen Rodriguez e la storia Instagram misteriosa: «Tanti auguri». I follower: a chi sono rivolti?

di Redazione web

Belen Rodriguez ha postato una storia Instagram che ha fatto incuriosire i suoi numerosissimi follower. La showgirl ha creato, attorno al video che pubblicato, un'aura di mistero perché non si capisce a chi sia riferito. Belen, solitamente, è molto diretta e proprio per questo i suoi fan non riescono proprio a capire a chi sia rivolto il messaggio che la mamma di Santiago e Luna Marì lancia attraverso il suo profilo.

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Nell'ultima storia Instagram che Belen Rodriguez ha pubblicato sul proprio profilo, è seduta e si sta muovendo a ritmo di musica quando, con un sorriso, dice: «Tanti auguri», senza però specificare di chi sia il compleanno. Proprio per questo i fan della showgirl argentina si sono subito messi alla ricerca delle date dei compleanni delle persone più care a Belen. Oggi, giovedì 9 marzo, non compiono gli anni nè i suoi figli, nè suo marito Stefano De Martino e nè tantomeno l'ex compagno Antonino Spinalbese. Se Belen non posterà altre storie con più dettagli, l'augurio misterioso rimarrà tale.

I progetti lavorativi di Belen

In questo momento Belen Rodriguez è molto impegnata con la propria carriera. La showgirl argentina infatti, conduce il programma televisivo "Le Iene", e segue le sue linee di moda: HINNOMINATE (creata con i fratelli Cecilia e Jeremias) e Mar de Margaritas.

