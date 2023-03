Can Yaman ritorna in Italia dopo sette mesi difficili: ecco cosa è successo

di Redazione web gossip

Novità su Can Yaman. L'attore turco, nelle scorse ore, ha confermato ai suoi follower di essere da poco rientrato in Italia, dopo un lungo periodo di assenza. E per farlo ha scelto un post Instagram: «Torno in Italia dopo 7 mesi impegnativi di vita set in Ungheria. C'è voluto molto duro lavoro, dedizione al massimo e impegno al cento per cento perché è stato il ruolo della mia vita. Il risultato complessivo è già gratificante...» scrive nel lungo post in cui racconta di aver deciso di lanciare in queste ultime settimane un importante progetto a favore dei giovani.

Cosa è successo

Nel post, Can Yaman ha fatto anche riferimento al fatto che in questi primi giorni in Italia è ancora in convalescenza: l’attore si starebbe infatti riprendendo da non meglio specificati infortuni avuti di recente sul set. «ll risultato per me è già molto gratificante. Mi sto ancora riprendendo da un paio di piccoli infortuni e da tutta la fatica che ho accumulato. Sono stato sotto stress in vari modi, ovviamente anche a causa della terribile tragedia che ha colpito la Turchia. Ho fatto del mio meglio per fornire aiuto a tutte le persone che ne avessero avuto bisogno ma anche per dare un po’ di sollievo a me stesso».

L'iniziativa

Di seguito, Can lancia la sua iniziativa benefica con la quale ha intenzione di girare il nostro paese per incontrare giovani che soffrono a livello psicologico e dare loro un po’ di forza. Una parte delle donazioni al progetto, come confermato da Yaman su Instagram, saranno devolute alle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Oggi, tra l’altro, si è svolta la prima data di questo tour presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove l’attore ha avuto l’occasione di conoscere alcuni giovanissimi fan, nella cornice della sua no-profit Can Yaman for Children. Nel post di presentazione, Can scrive ancora: «Io e la mia squadra avevamo già avuto questa idea di beneficenza per il periodo in cui avrei dovuto finire il mio viaggio a Budapest. Ora è tempo di mettere in atto questo progetto. Si chiama "Break the Wall Tour". Serve ad abbracciare gli adolescenti che soffrono psicologicamente e una parte delle donazioni è sempre da trasferire alle vittime del terremoto».

