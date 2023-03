Totti e Noemi in montagna: le foto della famiglia allargata smentiscono le voci di crisi?

di Redazione web

Vacanza sulla neve con la famiglia... allargata. A trascorrere giorni di relax a Madonna di Campiglio insieme a Francesco Totti e le figlie Chanel e Isabel, c'erano anche i due figli di Noemi Bocchi. A rivelarlo è la nuova fiamma dell'ex Capitano giallorosso, con una storia Instagram. Tutti insieme appassionatamente.

Totti e Noemi insieme con i figli

Sembrerebbe proprio di sì. E questo non esclude che non sia la prima volta. Non è, infatti, l'unica vacanza che Totti e Noemi trascorrono insieme ai figli, ma se finora nelle foto apparivano soltanto i figli dell'ex capitano della Roma, anche Noemi è uscita allo scoperto.

Aria di crisi?

Se la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra, finora, andare a gonfie vele ecco che una nuova indiscrezione potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto nella nuova coppia. Le parole rivelate, sul settimanale «Nuovo», da una fonte anonima vicina al Pupone, infatti preannunciano una possibile crisi.

Dopo tanta sofferenza, legata alla separazione dalla ex moglie, Francesco Totti ha ritrovato il sorriso al fianco della sua Noemi. Ma le dichiarazioni riportate dal magazine potrebbero scagliare una bufera sulla nuova coppia. Secondo quanto riportato dal settimanale, chi conosce bene la Bocchi insinua il dubbio che la relazione con il capitano storico giallorosso possa essere un modo per raggiungere altri obiettivi, ben diversi dalla serenità sentimentale.

«Noemi Bocchi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli», riporta il magazine proseguendo: «Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 08:49

