Antonino Spinalbese e la figlia Luna separati di nuovo (la piccola è con mamma Belen): cosa succede

Antonino Spinalbese ancora lontano dalla figlia Luna. Una situazione che si ripete. Già, perché l'hair-stylist è volato via un'altra volta dopo essere rimasto per mesi chiuso nella Casa del GfVip. E, dopo quell'espiernza, Antonino Spinalbese ha voluto condividere con i follower le immagini del tenero abbraccio con la figlia, pubblicando sui social un video commovente. Ma ora, si è allontanato di nuovo dalla piccola. Il motivo? Lavoro, come spesso accade a tutti i papà. Il luogo? Parigi. Antonino Spinalbese, infatti, è volato nella capitale francese per seguire gli eventi legati alla fashion week, dove ha seguito la sfilata di alta moda autunno inverno 2023-24 di Pierre Cardin. E la piccola Luna?

Con mamma Belen sul lago di Como

Luna Marì non ha seguito il papà nella trasferta nella capitale francese ma è rimasta con la mamma Belen. La showgirl argentina ha tenuto con sé la piccola nella villa sul lago di Como dove ha passato il weekend, in compagnia della sorella Cecilia e dei genitori.

