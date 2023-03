Lorella Boccia in lacrime, la neo mamma torna a lavoro: «È difficile», cosa sta succedendo

Lorella Boccia scoppia a piangere sui social. Per la conduttrice e ballerina è giunto il momento di staccarsi dalla sua piccola Luce Althea. Il momento di fare la mamma a tempo pieno è terminato e rituffarsi nel mondo del lavoro con un nuovo progetto, che per il momento resta top secret. Ma per mamma Lorella la separazione dalla figlia non è affatto facile, scatenando un pianto ricco di emozioni che ha voluto condividere con i suoi follower.

Lo sfogo social



«È una giornata particolare. Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ‘ricominciare’, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto», racconta Lorella Boccia, mamma, ma anche ballerina e conduttrice televisiva. Luce è la prima figlia nata da circa un anno e mezzo dall’amore con Niccolò Presta. «Milioni di mamme ricominciano praticamente subito per necessità in base al tipo di lavoro che fanno e, credetemi, solo adesso capisco quanto siete/siamo forti!».

Dalla teoria alla pratica

«La teoria la conosco bene - scrive nella sua storia Instagram - e so che impegnarmi facendo le cose che amo mi renderà una madre ancor più felice e di conseguenza questo è positivo anche per la piccola. Ho capito che devo solo imparare a gestire questa nuova emozione che, però, certe volte (colpa anche della società e dei vecchi retaggi), rende la ‘pratica’ decisamente più complicata della ‘teoria’. Volevo sfogarmi un po’ perché so che molte mamme hanno provato e provano questo. Ps. Certe volte piangere è proprio quello di cui abbiamo bisogno per iniziare un nuovo capitolo», conclude Lorella Boccia.

Il secondo sfogo

Per la conduttrice e ballerina non è nemmeno la prima volta. Ad aprile 2022, infatti, quando la sua piccola Luce aveva appena 6 mesi, la Boccia tornò in tv per condurre Made in Sud, in coppia con Clementino. Un'ipotesi lavorativa che in questa stagione non sembra ripercorribile, ma già in quell'occasione Lorella Boccia si sfogò con i suoi follower cercando di far capire quanto fosse difficile conciliare le notti insonni da neo mamma con il lavoro in televisione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 18:36

