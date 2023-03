Fedez come sta? Chiara Ferragni in campagna con i figli, i fan notano un particolare sui social

di Redazione web

Momento delicato per i Ferragnez che però sembrano affrontare le difficoltà insieme. Si è ormai capito chiaramente che Fedez non sta attraversando un periodo facile a causa di alcuni problemi di saluti scaturiti dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Si è parlato anche di crisi con Chiara Ferragni, smentita più volte dai diretti interessati. Ora a parlare in tal senso arrivano le foto.

Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono sposati: «Lei è incinta»

Bianca Atzei, le cicatrici del cesareo dopo il parto: pioggia di offese, cosa è successo

La crisi dei Ferragnez

Dallo scorso 4 febbraio non ci sono più foto in cui compare Fedez sul profilo di Chiara e lo stesso rapper sui suoi social è letteralmente scomparso, facendo brevi apparizioni solo a scopo lavorativo. Per questo motivo si è parlato di una rottura, ma in uno degli ultimi post della Ferragni, in cui la si vede insieme ai figli in una fattoria di campagna insieme a dei cavalli, spunta proprio l'ombra di Fedez (letteralmente).

L'ombra di Fedez

Non è la prima volta che la coppia fa trascorrere le giornate ai loro bambini in mezzo alla natura, ma ultimamente è apparsa sempre e solo Chiara con loro. Nell'ultimo post dell'imprenditrice però si vede lei con Vittoria e Leone a cavallo, nella natura e poi a tavola per pranzo. Nell'ultimo scatto i fan notano che la sagoma che sta scattando la foto è proprio quella di Fedez, quindi significa che continuano a trascorrere il tempo tutti insieme. Federico però ha spiegato di voler stare lontano dai social perché non sta molto bene in questo periodo, pur non chiarendo i motivi. Ha poi aggiunto che la moglie come sempre gli è al fianco in questo momento di difficoltà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA